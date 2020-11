Nikolaus in Breidenbach trotzt Corona

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREIDENBACH - Die Jugendpflege Breidenbach und die gemeindepädagogische Arbeit der Kirchengemeinden im Breidenbacher Grund wollen gemeinsam dafür sorgen, dass die Kinder in der Großgemeinde auch trotz der verschärften Corona-Beschränkungen Besuch vom Nikolaus bekommen. Der wird die Kinder am 5. und 6. Dezember auf dem neuen Outdoor-Gelände oberhalb des Rasenplatzes der Sportanlage im Gunterstal bescheren.

Um die geltenden Schutzmaßnahmen einhalten zu können, müssen die Eltern der Kinder ihren Besuch vorher anmelden, erklärt Gemeindepädagoge Raphael Runzheimer. Dafür steht jeweils ein Zeitfenster von zehn Minuten pro Familie zur Verfügung. "Auf diese Weise wollen wir größere Personenansammlungen an den beiden Tagen vermeiden", erläutert Runzheimer. Die Geschenke, die der Nikolaus an die Kinder überreichen soll, können die Eltern am jeweiligen Veranstaltungstag zwischen 10 und 12 Uhr mit einer entsprechenden Kennzeichnung vor Ort abgeben. Mittlerweile liegen 25 Anmeldungen vor, sagt Runzheimer. Weitere seien möglich, um den Kindern trotz aller Beschränkungen einen schönen Nikolaustag zu bescheren. Die Anmeldungen nimmt die Jugendpflegerin Elisabeth Müller unter Telefon 01 51-65 49 78 70 entgegen.

An den beiden Tagen wird auch der von der Gemeinde initiierte Wunschbaum im Gunterstal stehen. An diesen können alle Kinder aus einkommensschwachen Familien einen vorbereiteten Wunschzettel anbringen, der neben dem Wunsch im Wert von bis zu 20 Euro auch den Namen und die Adresse des Kindes enthalten sollte. Anschließend sind alle Bürger, die sich an der Aktion beteiligen wollen, dazu aufgerufen, sich einen der Wunschzettel vom Baum zu nehmen und das Geschenk darauf bis Heiligabend bei dem Kind zu Hause abzugeben oder vor die Tür zu legen. Nach den beiden Nikolausfeiern im Gunterstal wird der Wunschbaum vom 7. bis 11. Dezember vor dem Rathaus stehen.