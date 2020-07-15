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Mittwoch, 15.07.2020 - 15:00
6 min

Oberdieten: Bürger wollen besser informiert werden

Der geplante Abfallentsorgungsbetrieb mit Wertstoffhof in Oberdieten ist vom Tisch. Dennoch verfolgten zahlreiche Bürger die Informationsveranstaltung im Bürgerhaus.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Blick vom Rand des Oberdietener Wohngebiets zum Gewerbegebiet, erkennbar an den Dächern im Hintergrund. Hinter der Baumreihe links in der Bildmitte befinden sich die diskutierten Grundstücke. Archivfoto: Mark Adel

Blick vom Rand des Oberdietener Wohngebiets zum Gewerbegebiet, erkennbar an den Dächern im Hintergrund. Hinter der Baumreihe links in der Bildmitte befinden sich die diskutierten Grundstücke. Archivfoto: Mark Adel

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Fotos
Blick vom Rand des Oberdietener Wohngebiets zum Gewerbegebiet, erkennbar an den Dächern im Hintergrund. Hinter der Baumreihe links in der Bildmitte befinden sich die diskutierten Grundstücke. Archivfoto: Mark Adel

Blick vom Rand des Oberdietener Wohngebiets zum Gewerbegebiet, erkennbar an den Dächern im Hintergrund. Hinter der Baumreihe links in der Bildmitte befinden sich die diskutierten Grundstücke. Archivfoto: Mark Adel

Die Plätze im Bürgerhaus waren aufgrund der Corona-Beschränkungen begrenzt. Die Gemeinde übertrug den Ton deshalb auf den Vorplatz. Foto: Mark Adel

Die Plätze im Bürgerhaus waren aufgrund der Corona-Beschränkungen begrenzt. Die Gemeinde übertrug den Ton deshalb auf den Vorplatz. Foto: Mark Adel

Breidenbachs Bürgermeister Christoph Felkl gestand Fehler ein. Foto: Mark Adel

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Christian Meret erläuterte, was auf den Grundstücken vorgesehen war. Foto: Mark Adel

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