Obere Feldstraße bald keine Schotterpiste mehr

BREIDENBACH-OBERDIETEN - Die Gemeinde will den letzten Abschnitt der Oberen Feldstraße zwischen der Einmündung Auf dem Espen und dem Friedhof ausbauen. Das ist seit Jahren ein Wunsch der Anlieger, ist bislang aber nicht umgesetzt worden - aus finanziellen Gründen, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung an die Gemeindevertretung.

Die Straße ist geschottert und mit Asphaltrecycling überzogen. "Eigentlich ist es keine Straße, das ist eine Schotterpiste", sagte Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Der Bauhof muss jedes Jahr Löcher stopfen, bei Trockenheit wirbelt Staub auf und verschmutzt die Fassaden der Häuser. Dass die Anwohner deshalb den Ausbau fordern, sei verständlich.

Nun spart die Gemeinde Breidenbach bei einer anderen Baumaßnahme ein: Derzeit wird ein weiterer Teil des Gewerbegebiets in Oberdieten mit Kanal- und Wasserleitungen erschlossen. Diese Arbeiten werden etwa 60 000 Euro günstiger als geplant. Und dieser Betrag entspricht den Kosten für eine Baustraße in der Oberen Feldstraße, die von der gleichen Firma gebaut werden würde. Etwa 54 000 Euro der Kosten müssen die Anlieger tragen. Innerhalb von vier Jahren folgt dann der Endausbau - das sei eine gesetzliche Verpflichtung, berichtete Felkl. Start der Bauarbeiten soll im August sein.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Parlament, die Straße zu bauen. Die Entscheidung fiel einstimmig. Den endgültigen Beschluss treffen die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Dienstag, 13. Juli, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Oberdieten.