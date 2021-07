Ortseingang kann nicht verlegt werden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREIDENBACH-WOLZHAUSEN - Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Ortsdurchfahrt in Wolzhausen, wie sie der Ortsbeirat in seiner ersten Sitzung gefordert hatte, wird nur schwer umsetzbar sein. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Ortsvorsteherin Julia Meier und einem Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises.

Einfach das Ortseingangsschild zu versetzen, wie es der Ortsbeirat vorgeschlagen hatte, sei leider nicht möglich, berichtete Meier. Dieses müsse nämlich auf einer Strecke von 100 Metern einsehbar sein. Würden die Schilder versetzt, lägen sie aber in einem Kurvenbereich, so sodass diese Anforderung nicht mehr erfüllt sei.

Neben Tempo

auch den Lärm messen

Nun will sich der Ortsbeirat an Hessen Mobil wenden und neben einer Geschwindigkeitsmessung, die derzeit stattfindet, eine Lärmmessung beantragen. Viele Anlieger an der Straße beschweren sich nämlich immer wieder über den Lärm, den die mit viel zu hoher Geschwindigkeit fahrenden Autos und Motorräder verursachen.