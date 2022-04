Pastor aus Breidenbach: Tyrannenmord als letztes Mittel

Victor Shlenkin ist 44 Jahre alt und lebt seit fünf Jahren in Breidenbach, war aber schon zuvor acht Jahre im Ausland, unter anderem in Belgien und in der Schweiz. Er ist verheiratet und hat drei Söhne. Sein Ziel ist die deutsche Staatsbürgerschaft. "Ich wäre froh, mich in die Gesellschaft einzubringen." Foto: Mark Adel