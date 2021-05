Radfahrer stirbt nach Unfall auf der B253 im Krankenhaus

Der Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Radfahrer in eine Klinik. Symbolbild: Tim Mueller-Zitzke/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREIDENBACH - Die Fahrer eines Motorrads und eines Fahrrads sind am Donnerstagnachmittag zusammengeprallt. Der 72 Jahre alte Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlag der Mann am Freitagmorgen in einer Klinik seinen Verletzungen.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.25 Uhr auf dem Seitenstreifen der Bundesstraße 253 in Fahrtrichtung Breidenstein. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr dabei ein junger Kradfahrer auf den vorausfahrenden Senior auf.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Radfahrer zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Der junge Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Zur Rekonstruktion des genauen Ablaufs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.