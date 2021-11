Sie pflegen Tretbecken, Uhren und die Geselligkeit

Der Landkreis würdigt Engagement: In der Sitzung der Breidenbacher Gemeindevertretung erhalten Ehrenamtliche eine Würdigung ihrer Arbeit. Foto: Mark Adel

BREIDENBACH - Ehrenamtliches Engagement hat viele Gesichter: Bürger kümmern sich um Bänke, betreuen Kinder, fördern die Kultur, bieten Geselligkeit oder achten darauf, dass "ihr" Ort ein gutes und sauberes Bild abgibt. Dafür haben viele Menschen aus Breidenbach und den Ortsteilen eine Anerkennung erhalten.

Der Landkreis verteilt eine Ehrenamtspauschale in Höhe von einem Euro je Einwohner an die Kommunen, die das wiederum an die Empfänger weiter geben. In Breidenbach werden die Empfänger von den Ortsbeiräten ausgewählt. Überreicht wurden die Präsente im Rahmen der jüngsten Gemeindevertretersitzung - insgesamt 6700 Euro. Die einzelnen Beträge wurden von der Gemeinde noch auf volle Beträge aufgerundet, und ein Blumenpräsent gab es noch zusätzlich zum Geldgeschenk.

Folgende Gruppen und Personen wurden geehrt:

Achenbach: Fred Lang (Bedienung Uhr der Alten Schule).

Breidenbach: Förderverein der Hinterlandschule; Förderverein Freibad Niederdieten.

Kleingladenbach: Gruppe zum Erhalt des Tretbeckens.

Niederdieten: Jugendclub, Kulturverein, Feuerwehr, Tennisclub.

Oberdieten: Spendenkonto der Kirchengemeinde für Flutopfer.

Wiesenbach: Burschenschaft.

Wolzhausen: Esther Lauber und Christa Lauber (Nachbarschaftshilfe); Klaus Willi Wagner (Bankpate, allgemeines Engagement); Harald Gran (allgemeines Engagement).

Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) und Parlamentschef Peter Künkel (Bürgerliste) überreichten die Ehrungen. Felkl sagte, er sei "dankbar und stolz", dass sich Bürger engagierten. "Es ist ein richtig schöner Querschnitt der gesellschaftlichen Vielfalt. Wir haben viele Menschen, die sich in den verschiedenen Bereichen engagieren." Ohne diese Bereitschaft würde viel an Lebensqualität verlorengehen. "Macht weiter so, Ihr seid wichtig."