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Dienstag, 04.08.2020 - 05:30
4 min

Silbersee bei Kleingladenbach: Partygäste sind Problem

Sie fahren zu schnell und hinterlassen Müll: Der Partytourismus am Silbersee sorgt in dem Breidenbacher Ortsteil immer wieder für Unmut.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
In Kleingladenbach hat man an sich nichts gegen die Gäste am See einzuwenden. Er ist auch Ziel vieler Radler und Wanderer. Party-Touristen, die bis zum See mit dem Auto fahren und ihren Müll liegen lassen, sind aber nicht gern gesehen. Foto: Mark Adel

In Kleingladenbach hat man an sich nichts gegen die Gäste am See einzuwenden. Er ist auch Ziel vieler Radler und Wanderer. Party-Touristen, die bis zum See mit dem Auto fahren und ihren Müll liegen lassen, sind aber nicht gern gesehen. Foto: Mark Adel

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Fotos
In Kleingladenbach hat man an sich nichts gegen die Gäste am See einzuwenden. Er ist auch Ziel vieler Radler und Wanderer. Party-Touristen, die bis zum See mit dem Auto fahren und ihren Müll liegen lassen, sind aber nicht gern gesehen. Foto: Mark Adel

In Kleingladenbach hat man an sich nichts gegen die Gäste am See einzuwenden. Er ist auch Ziel vieler Radler und Wanderer. Party-Touristen, die bis zum See mit dem Auto fahren und ihren Müll liegen lassen, sind aber nicht gern gesehen. Foto: Mark Adel

Der idyllisch gelegene Silbersee lockt vor allem an Wochenenden viele Besucher an. Foto: Mark Adel

Der idyllisch gelegene Silbersee lockt vor allem an Wochenenden viele Besucher an. Foto: Mark Adel

Die "Durchfahrt verboten"-Schilder auf dem Weg zum See werden gerne ignoriert. Foto: Mark Adel

Die "Durchfahrt verboten"-Schilder auf dem Weg zum See werden gerne ignoriert. Foto: Mark Adel

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DER SILBERSEE

Der Silbersee liegt auf dem Gelände eines ehemaligen Steinbruchs zwischen Kleingladenbach und AchenbachSeinen Namen verdankt er dem silbern schimmernden Wasser. Mehr als 100 Jahre, bis 1985, wurde dort Diabas abgebaut, das unter anderem für Mauern und Pflastersteine verarbeitet wurde. Dank der dort gehauenen Pflastersteine hatte Kleingladenbach schon sehr früh gepflasterte Straßen.

In Spitzenzeiten wurden in dem Steinbruch bis zu 2500 Kubikmeter Diabas-Gestein am Tag gewonnen. Die stärker werdenden Deckschichten oberhalb des Gesteins machten den Abbau schließlich unwirtschaftlich, der Steinbruch wurde der Natur überlassen.

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