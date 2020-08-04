Dienstag, 04.08.2020 - 05:30
4 min
Silbersee bei Kleingladenbach: Partygäste sind Problem
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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DER SILBERSEE
Der Silbersee liegt auf dem Gelände eines ehemaligen Steinbruchs zwischen Kleingladenbach und AchenbachSeinen Namen verdankt er dem silbern schimmernden Wasser. Mehr als 100 Jahre, bis 1985, wurde dort Diabas abgebaut, das unter anderem für Mauern und Pflastersteine verarbeitet wurde. Dank der dort gehauenen Pflastersteine hatte Kleingladenbach schon sehr früh gepflasterte Straßen.
In Spitzenzeiten wurden in dem Steinbruch bis zu 2500 Kubikmeter Diabas-Gestein am Tag gewonnen. Die stärker werdenden Deckschichten oberhalb des Gesteins machten den Abbau schließlich unwirtschaftlich, der Steinbruch wurde der Natur überlassen.
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