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Mittwoch, 08.07.2020 - 05:00
3 min

Solarpark statt Müllentsorgung im Gewerbegebiet Oberdieten?

Kommt ein Solarpark ins Oberdietener Gewerbegebiet? Ein Investor hat Interesse an der Fläche, die auch für eine Abfallentsorgungsanlage infrage käme und für Diskussionen gesorgt hat.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Im Gewerbegebiet Auf dem Eberbach in Oberdieten ist der Abfallentsorger Knettenbrech + Gurdulic an diesem Grundstück interessiert. Archivfoto: Mark Adel

Im Gewerbegebiet Auf dem Eberbach in Oberdieten ist der Abfallentsorger Knettenbrech + Gurdulic an diesem Grundstück interessiert. Archivfoto: Mark Adel

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