BREIDENBACH - Gemeinsam mit der Gemeinde Breidenbach lädt der Kreis vom 24. Juni bis zum 3. Juli mit unterschiedlichen Angeboten zum Austausch über das Thema Verkehrsgeschwindigkeit auf Breidenbachs Straßen ein. Das Ergebnis soll dem Gemeindeparlament als Entscheidungsgrundlage dienen.

Wie empfinden die Bürger die Situation hinsichtlich der Geschwindigkeitsregelungen in der Gemeinde? Welche Informationen wünschen sie sich? Welche Vorschläge gibt es? Antworten hierauf sollen beim zweiten "Open Government Labor" erarbeitet werden. Was das für Breidenbach bedeutet, verdeutlichte Bürgermeister Christoph Felkl.

"Wir möchten einerseits erläutern, wie solche Prozesse zwischen Bürgerinnen und Bürgern, der Verwaltung und der Politik funktionieren und andererseits lernen, wie die Kommunikation, der Transfer von Wissen und das gegenseitige Verständnis zwischen allen Beteiligten verbessert werden können. Es geht uns also nicht nur um das Thema Geschwindigkeit, sondern auch um die Stärkung des Miteinanders und der Demokratie", so Felkl.

Infos und die Gelegenheit zum Feedback finden sich während der zehn Aktionstage in allen Ortsteilen an sieben "Unterhalte-Stellen".

Neben Kartenmaterial, der Umfrage selbst und Informationen zum Ablauf einer Entscheidung des Gemeindeparlaments, finden sich dort Infos zu einer "Challenge": Der Ortsteil nämlich, in dem sich die meisten Menschen beteiligen und bestimmte Aufgaben erledigen, gewinnt 500 Euro. Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche können an einer Rallye teilnehmen, die in Zusammenarbeit mit der Jugendpflege Breidenbach über die App "Actionbound" entwickelt wurde, und Gewinne in Gesamthöhe von 500 Euro erspielen.

Gestartet wird der Wettbewerb am Freitag, 24. Juni, um 18 Uhr von den jeweiligen Ortsvorstehern an den Unterhalte-Stellen.

STANDORTE Die Unterhalte-Stellen in den Breidenbacher Ortsteilen sind durchgehend erreichbar und befinden sich in Achenbach, Haltestelle "Kirche" Kleingladenbach, Haltestelle "Gladbachstraße" Niederdieten, Haltestelle "Talweg" Oberdieten, Haltestelle "Ortsmitte (DGH)" Wiesenbach, Haltestelle "Baumgarten" Wolzhausen, Haltestelle "Ortsmitte" Breidenbach, Haltestelle Perftalschule

Die Preisverleihung und Abschlussveranstaltung findet am Freitag, 15. Juli, ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Wiesenbach statt. Dort wird auch über den weiteren Ablauf in Sachen Verkehrsgeschwindigkeit informiert.