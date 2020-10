"Theater zum Einsteigen" lädt zum Mitmachen ein

Das "Theater zum Einsteigen" macht mit seiner Inszenierung "Im Nebel so nah" Station im Hinterland. Foto: Theater zum Einsteigen

BIEDENKOPF/BREIDENBACH/ DAUTPHETAL - Das "TZE - Theater zum Einsteigen" macht mit seiner coronatauglichen Inszenierung "Im Nebel so nah" Station im Hinterland.

Bei dem christlichen Schauspielprojekt erklären sich Spieler aus Kirchengemeinden bereit, in einem abendfüllenden Stück unter Anleitung des Projekttrainers Ewald Landgraf mitzuwirken. Aktuell wirken unter anderem Mitglieder der Freien evangelischen Gemeinden Wallau, Friedensdorf und Wolzhausen mit.

Das Konzept "Theater zum Einsteigen" ist ein Projekt des Theatervereins "Die Aussteiger". Intensiv vorbereitet gehen die talentierten Laienspieler für eine Woche auf Tournee und bieten Bühnenkunst auf hohem Niveau. Seit 2004 wurden über 800 Aufführungen von verschiedenen Teams dargeboten.

Zum Inhalt von "Im Nebel so nah": Ist das am Ende gar kein Hotel? Pastor Kay Sieder rätselt mit seiner Familie, was passiert sein könnte, denn seit der Ankunft geschehen mysteriöse Dinge: Tochter Svenja verschwindet spurlos, die Bediensteten sind nicht wirklich entgegenkommend und die Gangtüren bleiben abgesperrt. Schwägerin Anja heult am Telefon und im Nebenzimmer faselt ein gewisser Karlo von einer dunklen Bedrohung - und warum Superman existiert. Kay wähnt sich im völlig falschen Film, als er zudem feststellen muss, dass sein Glaube eine Rolle zu spielen scheint.

Anmelden kann man sich über die jeweiligen Aufführungsorte, sowie über den Link https://tze4.church-events.de

Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Infos zum Projekt unter dem Link www.theater-zum-einsteigen.de

Aufführungstermine:

W Samstag, 7. November: FeG Friedensdorf, 17 und 19.30 Uhr,

W Sonntag, 8. November: FeG Bad Laasphe, 18 und 20.15 Uhr.

W Montag, 9. November: FeG Wolzhausen, 19.30 Uhr.

W Dienstag, 10. November: FeG Wolzhausen, 19.30 Uhr.

W Mittwoch, 11. November: Gemeindezentrum Frankenberg, 19.30 Uhr.