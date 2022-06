Trachtentanzgruppe erlebt nach Corona neuen Schwung

Lauter lachende Gesichter: Die jüngsten Mitglieder der Trachtentanzgruppe Breidenbach und ihre Betreuerinnen konnten sich freuen, dass sie den Blumenwettbewerb des Bundes kultureller Jugend gewonnen haben. Foto: Trachtentanzgruppe Breidenbach

BREIDENBACH - In ihrer Jahreshauptversammlung der Trachtentanzgruppe Breidenbach ist deutlich geworden, dass das Vereinsleben nach der Corona-Pandemie wieder aufkeimt.

In der Versammlung berichtete der Vorsitzende Andreas Röttig, dass der Übungsbetrieb trotz der Pandemie zeitweise wieder aufgenommen werden konnte. Hierfür wurden die Übungsstunden und das Repertoire umgestellt, um die Hygieneregeln einzuhalten. Unter anderem Sitztänze und Körperübungen auf dem Programm.

Leider, so Runkel, hatte die Trachtentanzgruppe überdurchschnittlich viele Austritte zu verzeichnen. Dies betraf vor allem die Kindergruppe. Nun werde versucht, neue Tänzer zu begeistern. So dürfen sich die Mitglieder in 2022 auf das schon länger geplante Familienfest am 9. Juli in Wiesenbach freuen. Geplant ist auch eine Fahrt zu den Karl-May-Festspielen in Elspe.

In der Sitzung war auch Breidenbachs Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) zu Gast. Er lobte, dass die Trachtentanzgruppe nie den Kopf hängen lasse und es immer wieder schaffe, mit großem Engagement zu begeistern. Norbert Nossek vom Arbeitskreis Historik berichtete, dass der Wanderfilm über Breidenbach fertiggestellt ist und jetzt nur noch vertont werden muss.

In der Jugendabteilung wurde die übungsfreie Zeit für die Fortbildung genutzt. Stefanie Thomä berichtete über die Teilnahme an einem Online-Seminar zu Kindeswohlgefährdung. Auch gab es Online-Veranstaltungen zum Erreichen der Jugendleiterkarte. Ronja Müller blickte auf das Jahr der Kindergruppe zurück und berichtete, dass neben den Übungsstunden eine Osterrallye sowie ein Kinderkino zum Jahresabschluss stattgefunden haben.

Das Jahresende 2021 brachte zudem eine erfreuliche Nachricht: Am Jahresanfang hatte die Gruppe an einem Blumenwettbewerb des Bundes kultureller Jugend teilgenommen. Zu Weihnachten flatterte die Gewinnbenachrichtigung Haus: Die Kindergruppe hat einen Spaßtag nach eigener Wahl gewonnen. Die Wahl war schnell getroffen. Ein Besuch im Opel Zoo sollte es sein. Ende Mai war es so weit. Ein Bus mit 25 Kindern und deren Betreuern startete in Richtung Kronberg.