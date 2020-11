Trost und Trauer trotz Corona

Besondere Bedingungen gelten auch am EwigkeitssonntagIn den Gottesdiensten wird üblicherweise noch mal der Verstorbenen des Jahres gedacht. Auch er ist in diesem Jahr anders, weil die Plätze in den Kirchen begrenzt sind. Auch in diesem Punkt gehen die Pfarrer Nüßlein, Frenzel und viele andere Kollegen neue Wege: Tatjana Frenzel hält am Samstag Gedenkfeiern in den Friedhofskapellen ihrer Gemeinden ab, über Lautsprecher werden die Ansprachen ins Freie übertragen. Karlhans Nüßlein verlegt den Gottesdienst nach draußen, auf die Friedhöfe in Breidenbach und KleingladenbachDie Angehörigen können ans Grab gehen, gemeinsam erinnern und gedenken.

Die Zeiten dieser besonderen Gottesdienste:

Samstag, 21. November, 15.30 Uhr: Gottesdienst in Wolzhausen, Trauerhalle; 17 Uhr: Gottesdienst in Quotshausen, Trauerhalle, jeweils mit Pfarrerin Tatjana Frenzel.

Sonntag, 22. November, 10 Uhr: Gottesdienst auf dem Friedhof in Breidenbach, 11 Uhr: Gottesdienst auf dem Friedhof in Kleingladenbach.

Bei den Gottesdiensten gelten die Abstands- und Hygieneregeln.