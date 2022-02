Umgehung bleibt Hängepartie

Wenn nicht gerade Bürgermeister Christoph Felkl zu Besuch ist, dürfen sich die Kinder in der Tagesstätte "Maia" am Kletterseil austoben. Foto: Mark Adel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREIDENBACH - Braucht die Gemeinde einen neuen Kindergarten, warum lässt die Umgehung auf sich warten und wie steht es um das Miteinander in Breidenbach? Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) gibt im Gespräch mit dieser Zeitung einen Ausblick auf dieses Jahr.

Was ist Ihr Motto für dieses Jahr? Das Schlimmste erwarten, das Beste hoffen?

Ja, das ist kein schlechtes Motto. Prognosen waren schon immer schwierig und sind durch Corona noch schwieriger geworden.

Ihre zweite Amtszeit ist zur Hälfte vorbei. Wie ist die Motivation?

Die ist natürlich nach wie vor groß. Die Aufgaben sind vielfältig, herausfordernd und die meisten erledigen sich nicht von alleine. Außerdem bin ich für sechs Jahre gewählt. Was wäre ich für ein Bürgermeister, wenn ich nach der Hälfte der Amtszeit keinen Antrieb mehr hätte?

Fotos Wenn nicht gerade Bürgermeister Christoph Felkl zu Besuch ist, dürfen sich die Kinder in der Tagesstätte "Maia" am Kletterseil. austoben. Foto: Mark Adel Von Zeit zu Zeit sind die Kindergärten in Breidenbach und Oberdieten voll belegt. Akut sorgen bereitet das nicht. Archivfoto: Adel 2

Aber es gibt ja Themen wie zum Beispiel die Umgehungsstraße, über die wir schon oft gesprochen haben und wo auch Sie als Bürgermeister kaum vorwärtskommen. Die neue Bundesregierung will nun Genehmigungsverfahren verkürzen. Wie klingt das in Ihren Ohren?

Hanebüchen. Wir machen die Erfahrung in vielen Bereichen, wenn es an die tatsächliche Umsetzung geht. Dass wir irgendwelche schönen Reden aus Brüssel, Berlin und Wiesbaden kriegen und sich das im Alltag, wenn es an die praktische Umsetzung geht, viel schwieriger darstellt. Ich bin da als gebranntes Kind vorsichtig, weil ich befürchte, dass sich das in der Praxis als Luftnummer herausstellt. Das macht das Arbeiten vor Ort einfach schwierig, weil solche Prozesse viel zu lange dauern.

Gibt es denn zur Umgehung einen neuen Sachstand?

Wir versuchen, seit November mit der Sachbearbeitung beim Ministerium in Kontakt zu treten. Das liegt nicht daran, dass wir uns zu doof anstellen, aber sie geht weder ans Telefon noch beantwortet sie E-Mails. Insofern ist gerade der Gesprächskanal abgerissen, was wirklich sehr ärgerlich ist. Es ist auch eine Form von Höflichkeit. Wenn man eine Sachstandsanfrage stellt zu einem Projekt, was mittlerweile 15 Jahre läuft, dann finde ich es als geboten, zu sagen: Herr Bürgermeister, wir stehen gerade da und da. Wenn das nicht mehr möglich ist, haben wir hier ein großes Problem.

Auch die Windräder sind seit Jahren ein großes Thema, und gerade sie sollen künftig schneller genehmigt werden. Die Gemeinde will aber weitere verhindern. Wie stehen die Chancen?

Auch da muss man schauen, was in der konkreten Welt bei den vermeintlich kürzeren Genehmigungsverfahren rumkommt. Kürzere Genehmigungsverfahren heißen in dem Kontext, dass man den Natur- und Artenschutz beschneidet. Anders geht es nicht. Das sind die Faktoren, die im Prüfungszeitraum den größten Zeitfaktor bilden. Wenn man da die Axt anlegt, bin ich gespannt, wie sich die Grünen positionieren. Das ist ein vorhersehbarer Konflikt.

Also abwarten?

Wir haben eine klare Beschlusslage und im Moment keinen akuten Handlungsdruck. Das Thema elftes Windrad ist nahezu durch. Wir sind noch in dem sogenannten Normenkontrollverfahren, in dem wir den Teilregionalplan Energie geprüft haben wollen, und zwar zu der Grundsatzfrage, was höher zu bewerten ist: Das Planungsrecht der Kommune oder das des Landes. Das dürfte auch spannend sein für andere Kommunen. Darauf arbeiten wir jetzt hin, und dann müssen wir schauen, wie sich das Gericht positioniert.

Für die Gemeinde war in der Vergangenheit der Neubau des Bauhofs ein großes Thema, auch finanziell. Werden fehlende Kinderbetreuungsplätze der nächste Schwerpunkt?

Wir schreiben einen jährlichen Bedarfsplan fort. Da ist es tatsächlich so, dass die Belegungszahlen sich ein bisschen entspannen. Wir haben immer mal wieder kleine Wartelisten, die sich zum Ende eines Kita-Jahres aber rausschleifen. Teilweise haben wir dann mehr freie Plätze, weil die älteren Kinder in die Schule wechseln. Insofern ist der Handlungsdruck derzeit nicht so hoch. Da muss man gucken, wie sich die Zahlen entwickeln. Das steht im Moment aber nicht ganz oben auf der Agenda - Gott sei Dank. Denn das wäre vom Kostenvolumen eine große Nummer.

Der neue Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat für 2023 Steuerentlastungen angekündigt. Welche Hoffnungen können Sie Ihren Bürgern für das nächste Jahr machen?

Ich kann und will keine Versprechungen machen. Wir gucken im Moment sehr genau auf die Novellierung der Grundsteuer. Da sind wir noch vollkommen in den Anfängen. Es geht darum, Daten zu erfassen und alleine das wird sehr spannend werden. Aber dass wir als Kommune in die Lage versetzt werden, unsere Steuerarten positiv für die Bürger zu gestalten: Die Aussicht kann ich im Moment nicht geben.

Sie haben ja auch schon mehrfach angedeutet, dass mittelfristig Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen werden können.

Man muss gucken, wie sich Corona wirtschaftlich auswirkt. Wir haben seit acht Jahren stabile Steuersätze. Es ist das große Ziel, das weiterhin so zu halten.

Der Tod von Landrätin Kirsten Fründt hat auch in Breidenbach die Menschen betroffen gemacht. Was erwarten Sie von einem neuen Landrat oder einer neuen Landrätin?

Er oder sie wird dem Amt sicherlich Persönlichkeit geben. Ich will aber noch mal auf Kirsten Fründt zurückkommen. Wir als Breidenbacher hatten ein gutes Verhältnis zu ihr. Und ich kann mich an viele gute Begegnungen mit ihr erinnern. Der Verlust schmerzt, auch persönlich. Sie war nicht nur meine Dienstherrin, wir waren auch gut miteinander befreundet. Das ist ein Verlust für viele Menschen, insbesondere für ihre Familie. Es ist aber auch ein Verlust für die Region. Und nach dem Tod von Thomas Schäfer ist es leider die zweite bedeutende Persönlichkeit, die wir als Region verlieren. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass das Hinterland seine Fürsprecher verliert. Und das treibt mich um. Was jetzt kommen wird, wird man sehen, wenn sich die Kandidaten positioniert haben. Aber ich bin eher noch dabei, den Verlust zu verarbeiten.

Wir sind noch in der Pandemie, und niemand weiß so wirklich, wie lange diese Krise noch dauert. Was hat das für Folgen für die Vereine?

Es hat jeder zu kämpfen. Jedes Individuum, jede Einheit, jede Behörde und natürlich die Vereine und das Ehrenamt im Besonderen. Wir gucken als Gemeinde sehr intensiv darauf, wie wir unterstützen können. Wir haben die Gelder, die uns zur Verfügung stehen, verteilt und geschaut, welche Vereine am stärksten betroffen sind. Aber am Ende des Tages leben Vereine nicht nur von Finanzen, sondern von Personen.

Nach meiner Einschätzung ist aber - abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen - nicht so, dass wir pandemiebedingte Auflösungserscheinungen haben. Es wird schwierig, Leute für Ehrenämter zu begeistern, aber das ist nicht unbedingt Corona geschuldet.

Was kann die Gemeinde sonst noch für das soziale Gefüge tun?

Es war uns als Gemeinde Breidenbach sehr wichtig, gerade den sozialen Aspekt in den Fokus zu nehmen. Deshalb haben wir die Jugendpflege personell aufgestockt, die Angebote noch mal erweitert. Da bin ich froh, dass wir richtig gut aufgestellt sind. Die Frage ist tatsächlich, wie lange das alles noch dauert. Es geht mir wie allen anderen auch: Corona nervt! Aber sich einschließen und warten, bis alles vorbei ist, kann auch keine Alternative sein.

Einige Führungskräfte der Verwaltung gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Das sind viele Jahrzehnte an Erfahrung, die verloren gehen. Was hat das für Auswirkungen?

Wir haben relativ frühzeitig in der Kämmerei, wo es um Finanzen und Steuern geht, die Weichen gestellt. Wir hatten das Glück, dass wir im Haus Kandidatinnen hatten, die ein hohes Maß an Qualität mitgebracht haben. Das Parlament hat uns Gott sei Dank den Spielraum gegeben, die Einarbeitungszeit großzügig zu bemessen. Das ist auch notwendig.

Aber Erfahrung kann man nicht ersetzen. Wenn wir unsere Führungsrunde haben und ich bei den erfahrenen Kollegen nachfrage: Hatten wir das schon mal? Dann können die meisten sich erinnern, ob das der Fall ist. Das ist oft eine Hilfe, die vielleicht künftig nicht mehr in der Qualität zu Verfügung steht. Auf der anderen Seite: Damit muss man umgehen. Dieser Umbruch ist eine Herausforderung, aber ich freue mich auch darauf. Vielleicht entwickeln wir uns dadurch weiter.

Bereitet es Ihnen Sorgen, gute Leute zu finden?

Wir hatten bisher das Glück, dass wir diese Sorge nicht zu haben brauchten. Aber wir haben die Entwicklung in der ein oder anderen Kommune mitbekommen. Ja, es kann ein Problem werden. Bisher ist es keines. Wir versuchen, da sehr frühzeitig die Hebel anzusetzen. Wir haben uns als Gemeinde in den letzten Jahren auch so aufgestellt, dass ich mit Überzeugung sagen kann: Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber.

Das Interview führte

Mark Adel.