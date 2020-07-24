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Freitag, 24.07.2020 - 13:05
3 min

Unbegrenzter Zugang zum Steffenberger Freibad

Ab sofort gibt es keine Beschränkungen der Besucherzahlen mehr im Steffenberger Freibad. Das hat der Gemeindevorstand beschlossen.

Von Sascha Valentin
Seit zwei Wochen darf im Freibad in Niedereisenhausen wieder gebadet werden. Jetzt sind die bislang geltenden Beschränkungen aufg bezüglich Besucherzahl wie auch der Zeiten aufgehoben worden. Foto: Sascha Valentin

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Breidenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Steffenberg Niedereisenhausen
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