Unfall in Breidenbach: Drei Schwerverletzte

Beide Insassen des Autos wurden bei dem Unfall zwischen Breidenbach und Wolzhausen schwer verletzt. Foto: Hartmut Bünger

BREIDENBACH - Am Mittwochabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten zwischen Wolzhausen und Breidenbach. Nach dem Kenntnisstand der Polizei am Mittwochabend wollte ein 74-jähriger Mann aus Biedenkopf mit seinem türkisen Twingo von einem Parkplatz nach rechts auf die Landstraße 3049 nach Breidenbach abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den aus Richtung Wolzhausen kommenden weißen Fiat Panda. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sowohl die Fahrerin und Beifahrerin des Fiat Panda als auch der 74-Jährige schwer verletzt wurden. Alle drei wurden in eine Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.