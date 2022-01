Unfall in Oberdieten: Rettungskräfte behindert und angegriffen

Die beiden Insassen dieses Autos wurden bei dem Unfall am Ortsrand von Oberdieten verletzt. Foto: Mark Adel

BREIDENBACH-OBERDIETEN - Bei einem Unfall am Dienstagabend sind zwei Menschen verletzt worden. Die Bundesstraße 253 war zeitweise voll gesperrt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei es in diesem Zusammenhang auch zu Behinderungen und Angriffe auf Rettungskräfte gekommen.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 17.30 Uhr am Ortsausgang in Richtung Simmersbach. Den Angaben der Polizei zufolge wollte ein 33-jähriger Dietzhölztaler von Simmersbach kommend nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto, in dem ein Ehepaar aus Bad Laasphe saß.

Die beiden 52 und 57 Jahre alten Bad Laaspher erlitten Verletzungen und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rettungskräfte behindert und angegriffen

"Im Zusammenhang mit dem Frontalzusammenstoß auf der B 253 in Oberdieten kam es, bei allem Verständnis für die besondere emotionale Situation der Handelnden, zu nicht hinnehmbaren Verhaltensweisen bis hin zu Angriffen auf die Rettungssanitäter. Die Polizei zeigte das Verhalten an", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Polizei.

Demnach hatten Angehörige der Unfallbeteiligten unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln den mit Sondersignalen zum Unfallort fahrenden Rettungswagen verfolgt. Als ein Rettungssanitäter die ihm da noch unbekannten Insassen auf das Verhalten ansprach, haben diese sofort verbal aggressiv reagiert, so die Polizei, und einen Rettungssanitäter angegriffen. Verletzt wurde er nicht. Selbst nach dem Eintreffen der Polizei haben die Angehörigen nicht auf Weisungen reagiert und die Rettungsmaßnahmen behindert, hieß es weiter in der Mitteilung. Nur die Intervention der Polizei habe demnach wohl weitere Übergriffe verhindert.

Ein 30-Jähriger und ein 33-Jähriger wurden wegen Geschwindigkeits-, Abstands- und Rotlichtmissachtungen sowie den tätlichen Angriff auf den Rettungssanitäter angezeigt.