Unfall zwischen Fahrradfahrer und Auto bei Breidenbach

BREIDENBACH/ BREIDENSTEIN - Am Mittwochmorgen gegen sechs Uhr kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem 17-jährigen Radfahrer aus dem Hinterland und einem 53-jährigen Autofahrer aus Dillenburg, wie die Polizei mitteilt. Beide Verkehrsteilnehmer waren von Breidenbach aus kommend unterwegs auf der B 253 in Richtung Breidenstein. Auf Höhe der Holzverladestelle wollte der Radfahrer nach links abbiegenzu seiner Arbeitsstelle. Dabei kam es zu dem Unfall. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt und in Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter ist vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Straße war bis um 8.45 Uhr auf beiden Seiten vollgesperrt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.