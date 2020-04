Unternehmen Weber spendet Atemschutzmasken

Die Firma Weber unterstützt Krankenhäuser mit Atemschutzmasken. Foto: Titz/Weber

Breidenbach/Neubrandenburg (red). Die Firma Weber Maschinenbau hat der Hilferuf einer Narkoseärztin aus dem DRK-Krankenhaus Neustrelitz erreicht. Dort werden für die tägliche Arbeit von Ärzten und medizinischem Personal dringend Atemschutzmasken benötigt - und nur noch 50 Stück seien verfügbar. Der Einkauf am Standort in Neubrandenburg prüfte die eigenen Bestände. Das Fazit: Insgesamt 600 FFP3-Schutzmasken zählte das Lager.

"Als der Hilferuf kam war für uns sofort klar: Wenn wir helfen können, dann helfen wir. Daher haben wir wirklich unseren gesamten Lagerbestand gespendet und freuen uns, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten konnten", sagt Robert Schwabe, Prokurist und Leiter "Einkauf" bei Weber.

Normalerweise kommen die Schutzmasken im Bereich "Blechbau" des Maschinenbauers zum Einsatz.

Auch das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg meldete dringenden Bedarf. Der Schutzmasken-Bestand wurde daher aufgeteilt: Das DRK-Krankenhaus Neustrelitz freut sich über 200 Schutzmasken, das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg über 400 Schutzmasken.

Zwar an der Anzahl weniger Masken als in Neubrandenburg und Neustrelitz, dafür aber den Rest des verfügbaren Lagerbestandes spendete Weber am Firmenstandort Breidenbach an das lokale Krankenhaus in Biedenkopf.

"Wir haben alle Schutzmasken, die wir noch in unserem Lager verfügbar hatten, eingepackt und im Krankenhaus abgeliefert. Die Dankbarkeit des Krankenpflegepersonals dort war riesig. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Spende der Masken helfen können," erzählt Guido Sonneborn, Produktionsleiter bei Weber in Breidenbach.

Auch das Kreisklinikum Siegen konnte Weber unterstützen - mit 20 Schutzbrillen für das Krankenpflegepersonal.