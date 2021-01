Unterwegs mit dem Corona-Testteam des Kreises

Die eigentliche Aufsicht über die Pflegeheime ist nicht beim Landkreis angesiedelt, sondern beim Regierungspräsidium in Gießen. Ihm sind sechs "Ämter für Versorgung und Soziales" unterstellt, das RP übt über diese die Fachaufsicht aus.

Landläufig werden die Ämter als Heimaufsicht benannt. Sie überwachen, inwieweit die Betreiber der Einrichtungen die Anforderungen des Hessischen Gesetzes für Betreuungs- und Pflegeleistungen (HGBP) erfüllen. Zuständig für die Überprüfung der Einrichtungen im Landkreis Marburg ist das Hessische Amt für Versorgung und Soziales in Gießen. "Der ordnungsgemäße Betrieb einer Einrichtung steht dagegen in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Betreibers", erläutert Thorsten Haas, stellvertretender Pressesprecher des Regierungspräsidiums.

Darüber hinaus gibt es weitere Stellen, die für bestimmte Bereiche einer Pflegeeinrichtung Sonderzuständigkeiten haben. Beispielsweise unterliegen Pflegeeinrichtungen auch einer Überwachung durch den Arbeitsschutz. Die infektionshygienische Überwachung obliegt dagegen dem Gesundheitsamt des jeweiligen Landkreises.

Der örtlich zuständigen Betreuungs- und Pflegeaufsicht beim Hessischen Amt für Versorgung und Soziales in Gießen obliegt daher die Zuständigkeit dahingehend, zu beurteilen, ob der Betreiber der Einrichtung die Anforderungen des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen weiterhin erfüllt. In den Blickpunkt war die Heimaufsicht zuletzt gelangt, als sich in einem Pflegeheim in Moischt bis auf zwei alle Bewohner und alle Mitarbeiter mit dem Coronavirus infizierten.