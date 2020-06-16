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Dienstag, 16.06.2020 - 13:43
2 min

Vereine sollen altes Feuerwehrgerätehaus in Niederdieten nutzen

Der Ortsbeirat hat über die künftige Nutzung des Feuerwehrgerätehauses in Niederdieten diskutiert. Ortsvorsteher Werner Karl hat schon konkrete Ideen.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Das Feuerwehrgerätehaus in Niederdieten wird zum Jahresende frei. Der Ortsbeirat hat über die künftige Nutzung diskutiert. Archivfoto: Mark Adel

Das Feuerwehrgerätehaus in Niederdieten wird zum Jahresende frei. Der Ortsbeirat hat über die künftige Nutzung diskutiert. Archivfoto: Mark Adel

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