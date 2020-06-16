Dienstag,
16.06.2020 - 13:43
2 min
Vereine sollen altes Feuerwehrgerätehaus in Niederdieten nutzen
Der Ortsbeirat hat über die künftige Nutzung des Feuerwehrgerätehauses in Niederdieten diskutiert. Ortsvorsteher Werner Karl hat schon konkrete Ideen.
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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