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Donnerstag, 11.06.2020 - 05:30
3 min

Wanderserie: Die beste Aussicht über Breidenbach

Skulpturen, Hexen und Panoramen: Der Wanderweg B 4 bietet sich für einen ausgedehnten Familienausflug an. Wir sind schon mal probegewandert.

Von Sascha Valentin
Von kaum einem anderen Platz in der Umgebung erhält man einen solch umfassenden Blick über ganz Breidenbach wie vom höchsten Punkt der Panoramatour B 4. Diese ist rund elf Kilometer lang und bietet sich für einen Familienausflug geradezu an. Fotos: Sascha Valentin

Von kaum einem anderen Platz in der Umgebung erhält man einen solch umfassenden Blick über ganz Breidenbach wie vom höchsten Punkt der Panoramatour B 4. Diese ist rund elf Kilometer lang und bietet sich für einen Familienausflug geradezu an. Fotos: Sascha Valentin

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Fotos
Von kaum einem anderen Platz in der Umgebung erhält man einen solch umfassenden Blick über ganz Breidenbach wie vom höchsten Punkt der Panoramatour B 4. Diese ist rund elf Kilometer lang und bietet sich für einen Familienausflug geradezu an. Fotos: Sascha Valentin

Von kaum einem anderen Platz in der Umgebung erhält man einen solch umfassenden Blick über ganz Breidenbach wie vom höchsten Punkt der Panoramatour B 4. Diese ist rund elf Kilometer lang und bietet sich für einen Familienausflug geradezu an. Fotos: Sascha Valentin

Im Skulpturenpark erleben die Besucher eine ganze Reihe spannender Ausstellungsstücke. Darunter ein Miniaturmodell der Kirche oder auch die Figuren, die die C+P-Lehrlinge angefertigt haben. Foto: Sascha Valentin

Im Skulpturenpark erleben die Besucher eine ganze Reihe spannender Ausstellungsstücke. Darunter ein Miniaturmodell der Kirche oder auch die Figuren, die die C+P-Lehrlinge angefertigt haben. Foto: Sascha Valentin

Sogar einen Wolf kann man auf dem B 4 sehen. Dieser streift nämlich den 3D-Bogen-Parcours des Schützenvereins, auf dem über zwei Dutzend Tierfiguren im Wald versteckt sind. Foto: Sascha Valentin

Sogar einen Wolf kann man auf dem B 4 sehen. Dieser streift nämlich den 3D-Bogen-Parcours des Schützenvereins, auf dem über zwei Dutzend Tierfiguren im Wald versteckt sind. Foto: Sascha Valentin

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