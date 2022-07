Was wird aus dem Perfstausee

Die Hürden für die Wiedereinrichtung eines Badebetriebs am Perfstausee sind hoch. Darüber haben nun auch Interessierte bei einer Infoveranstaltung diskutiert. Archivfoto: Mark Adel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF/ BREIDENSTEIN - Um das Thema "Wassersport am Perfstausee" ging es bei einer Infoveranstaltung, zu der der hessische Landtagsabgeordnete und bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, Horst Falk, eingeladen hatte.

Bernd Meißner, der sich schon seit Jahren mit der Thematik um den Perfstausee beschäftige, habe den aktuellen Sachstand vorgestellt, teilte das CDU-Wahlkeisbüro Marburg mit. Der schon seit 2014 ausgesetzte Badebetrieb, begründet sich demnach hauptsächlich durch eine Keimbelastung durch Starkregenereignisse. Zusätzlich sei der See mit Wasserpest (Elodea) befallen. Diese sei zwar nicht gesundheitsschädlich, ihre Blätter reichten allerdings teilweise bis knapp unter die Wasseroberfläche. Meißner stellte die Beseitigungsaktion aus dem Jahr 2019 vor, die die Universität Koblenz durchgeführt habe. 2020 hätten bedauerlicherweise alle Fachverbände des Landkreises und des Regierungspräsidiums Gießen weitere Vorschläge abgelehnt, so Bernd Meißner.

In der Diskussion ging es um die Wiedereinführung des Badebetriebs und die Nutzung des Sees durch Wassersportler und Angler. Der von Bernd Meißner angedachte Vorschlag einer temporären Badeerlaubnis für den Perfstausee sei auf allgemeine Zustimmung gestoßen. Durch regelmäßige Messungen solle die Wasserqualität beobachtet werden. Bei zu hoher Keimbelastung müsse der Badebetrieb ausgesetzt werden.

Temporäre Badeerlaubnis

als Lösungsansatz diskutiert

"Der Perfstausee muss wieder für den Tourismus und den damit verbundenen Wassersport nutzbar werden", sagte Falk. Der Wassersport am See könne nur im Einvernehmen mit allen Beteiligten wiederbelebt werden. "Wir brauchen gleichzeitig einen Plan, wie mittelfristig die Wasserqualität im Perfstausee sichergestellt werden kann", ergänzte Falk. Dazu gehöre insbesondere eine deutliche Reduzierung der Verunreinigungen, die bei Starkregenereignissen aus den Gemeinden oberhalb des Perfstausees in den See gespült würden. Dies könnten die Gemeinden nicht alleine stemmen, sondern sie bräuchten dabei die Unterstützung von Kreis, Land, Bund und auch Europa. "Da der Perfstausee eine überörtliche Bedeutung hat, gehört dieses wichtige Thema auf die Agenda des Landkreises", schloss Falk.