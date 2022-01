Weiterer Unfall in Oberdieten: 15-Jährige in Lebensgefahr

Am Mittwoch ist es auf der Bundesstraße 253 in Oberdieten zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Eine 15-Jährige erlitt lebensbedrohliche, drei weitere eher leichtere Verletzungen. Foto: Mark Adel

BREIDENBACH-OBERDIETEN - Nachdem es bereits am Dienstagabend in Breidenbach-Oberdieten zu einem Verkehrsunfall gekommen war, bei dem zwei Personen verletzt wurden, hat sich am Mittwoch gegen 16 Uhr ein weiterer Frontalzusammenstoß ereignet - nur etwa 100 Meter weiter in Richtung Simmersbach. Eine 15-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, drei weitere Menschen kamen mit leichteren Blessuren davon.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein mit drei Personen besetzter Opel Astra von Simmersbach aus nach Oberdieten. Das Fahrzeug kam in einer Rechtskurve am Ortseingang aus unbekannten Gründen nach links ab und prallte frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf zusammen, der mit mehreren jungen Leuten aus umliegenden Orten besetzt war. Die Feuerwehr die 15-Jährige aus dem Fahrzeugfond befreien. Sie war ansprechbar, aber vermutlich lebensbedrohlich verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten nach der Erstbehandlung in Krankenhäuser.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen und die Sicherstellung der Autos zur Rekonstruktion des Unfallhergangs an. Die Straße war bis zum Abend voll gesperrt. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr vor Ort.