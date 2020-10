Windrad bei Wiesenbach: Gemeinde klagt gegen Genehmigung

Manchmal kann ein Windpark auch romantisch wirken: Dieses Foto machte Jochen Stöcker im Juli mit dem Kometen "Neowise" über den Windrädern. Die Gemeinde Breidenbach will eine weitere Anlage verhindern. Foto: Jochen Stöcker / www.naturblick.de

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Breidenbach-Wiesenbach. Die Gemeinde Breidenbach hat gegen die Errichtung eines Windrads am Görzberg nahe Wiesenbach Klage vor dem Gießener Verwaltungsgericht eingereicht. Eine Überraschung ist das nicht - Bürgermeister Christoph Felkl (SPD/Archivfoto: Mark Adel) hatte schon vor Wochen erklärt, dass alle rechtliche Möglichkeiten ausgeschöpft würden, um die Windenergieanlage zu verhindern. "Wir haben fristwahrend Klage eingereicht", teilte er auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Es ist das zwölfte Windrad im Windpark Hesselbach. Zehn stehen bereits, ein Weiteres ist im Bau. Wegen der Reihenfolge bei den Planungen trägt das bei Wiesenbach vorgesehene Windrad jedoch den Namen "Nr. 11".

Alle anderen Anlagen stehen auf westfälischer Seite, wenngleich vom Hinterland aus gut sichtbar. Das ist auch der Grund, weshalb sich die Bürger in Wiesenbach und die Gemeinde Breidenbach seit drei Jahren gegen den Bau eines weiteren Windrads wehren und ihn bislang erfolgreich hinausgezögert haben.

Doch inzwischen liegt der Boxbach New Energy in Bad Laasphe die Genehmigung vor - und die ist laut Christoph Felkl unter ungewöhnlichen Umständen übergeben worden. Eigentlich war ein Gespräch zwischen Vertretern des Gießener Regierungspräsidiums (RP), der Wittgenstein New Energy und der Gemeinde Breidenbach vorgesehen.

Während dieses Treffens überreichte der RP-Vertreter die 114-seitige Genehmigung. Das Unternehmen könnte theoretisch direkt mit dem Bau beginnen. Ziel der Klage ist, zumindest diesen möglichen Sofortvollzug vom Gericht aufheben zu lassen. Nicht zuletzt wegen dieses Vorgehens des Regierungspräsidiums ist der Ärger der Bürger über die Behörde weiter gewachsen.

Noch rollen keine Bagger, zumindest nicht nach seiner Kenntnis, sagte Felkl auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Gemeinde stehe per Mail mit dem Architekten der Boxbach New Energy im Kontakt und telefoniere wöchentlich mit dem Regierungspräsidium. Er gehe davon aus, dass man informiert werde, bevor der Bau beginnt. Nach wie vor läuft eine Schlichtung vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel, im Juristenjargon Mediation genannt. Sie ging aus einer Klage der Gemeinde gegen das RP hervor, die das Ziel hat, den Teilregionalplan Energie für Breidenbach unwirksam zu machen. Damit würden weitere Windräder im Gemeindegebiet unmöglich. Dass noch während der Mediation die Genehmigung erteilt wurde, ist unter anderem vor einigen Wochen bei einer Bürgerversammlung in Wiesenbach heftig kritisiert worden.

Der nächste Mediationstermin ist im November, und Felkl will daran teilnehmen - wenn bis dahin nicht mit dem Bau des Windrads begonnen würde. Allerdings erscheint eine Einigung unwahrscheinlich, ein Entgegenkommen schwierig: Letztlich geht es nur um die Frage, ob das Windrad gebaut wird oder nicht. Eine "kleine Lösung" oder Alternative gibt es nicht. Felkl betont aber auch: "Es gibt Interesse an einer gütlichen Einigung. Aber die Wahrscheinlichkeit sinkt zunehmend", sagte der Breidenbacher Rathauschef.

Zu den Argumenten der Gemeinde Breidenbach zählt unter anderem die Tatsache, dass schon fast zehn Prozent Gemeindefläche zur Erzeugung von Windenergie genutzt werden. Landesweit sind zwei Prozent als Ziel gesetzt. Die Anlagen des Hesselbach-Windparks sind darin gar nicht eingerechnet. So argumentiert auch die Gemeinde vor Gericht - im Vergleich zu anderen Kommunen hat Breidenbach überdurchschnittlich viel zur Energiewende beigetragen.

Von Wiesenbach aus sind zudem zahlreiche weitere Windräder gut sichtbar, die Bürger fühlen sich umzingelt. Wie bei der Bürgerversammlung deutlich wurde, fürchten sie auch Schlagschatten und Lärm.