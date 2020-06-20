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Samstag, 20.06.2020 - 14:00
3 min

Zustand des Breidenbacher Walds ist katastrophal

Die Situation im Wald ist dramatisch. Das trifft die Gemeinde Breidenbach auch finanziell hart - und eine Besserung ist nicht in Sicht.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Der Wald hat in den vergangenen beiden Jahren massiv unter Trockenheit und Schädlingen gelitten. Die Folgen machen sich nicht nur in der Natur, sondern auch bei den Gemeindefinanzen in Breidenbach bemerkbar. Foto: Mark Adel

Der Wald hat in den vergangenen beiden Jahren massiv unter Trockenheit und Schädlingen gelitten. Die Folgen machen sich nicht nur in der Natur, sondern auch bei den Gemeindefinanzen in Breidenbach bemerkbar. Foto: Mark Adel

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