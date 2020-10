Zweifel an der Tierquälerei

Symbolfoto: Sebra/Fotolia

BREIDENBACH - Vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen hat das Biedenkopfer Amtsgericht einen 34-jährigen Breidenbacher, der im Februar dieses Jahres seinen Hund gegen den Kopf geschlagen haben soll. Angezeigt hatte ihn ein 21-Jähriger aus dem Nachbardorf, der an besagtem Tag mit seinem Hund spazieren gegangen war.

Als ihm ein frei laufender Hund entgegenkam, habe er seinen Vierbeiner, der bereits 15 Jahre alt ist und schon einmal gebissen wurde, vorsorglich auf den Arm genommen, berichtete der junge Mann. Der frei laufende Hund habe auch nichts gemacht, sondern sie lediglich beschnuppert, erzählte er weiter. Als dessen Besitzer dann jedoch auftauchte, habe er den Hund am Genick zu Boden gedrückt und ihm ins Gesicht geschlagen, dass dieser aufjaulte.

Der Angeklagte war sichtlich aufgewühlt vor Gericht erschienen, was sein Anwalt mit den ungerechtfertigten Vorwürfen gegen seinen Mandaten erklärte. Der Mann möge zwar manchmal Probleme mit Mitmenschen haben, betonte der Anwalt. Aber gerade deswegen lägen ihm seine Tiere besonders am Herzen. Das bestätigten auch die drei Zeugen, die der allesamt der Angeklagte benannt hatte. Alle berichteten von einem vorbildlichen Umgang des 34-Jährigen mit seinen Hunden und dass sie ihn seine Tiere noch niemals haben schlagen sehen. Hinzu kam, dass der Zeuge des vermeintlichen Geschehens, als er in der Verhandlung danach gefragt wurde, eine falsche Rasse nannte. Der Angeklagte sah dies als Beleg dafür, dass der junge Mann ihn wohl verwechselt habe.

Zeuge nennt eine

falsche Hunderasse

Restlos überzeugt von der Unschuld des Angeklagten sei sie zwar nicht, stellte die Staatsanwältin fest. Aber am Ende blieben Zweifel, ob sich der Vorfall tatsächlich so ereignet habe, wie es dem Mann vorgeworfen wurde. Sie, wie auch der Anwalt des 34-Jährigen, forderten daher einen Freispruch, dem Richterin Maja Schlenzig auch nachkam.