12-Jähriger stürzt nach Vollbremsung

DAUTPHETAL-HOLZHAUSEN - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag, 26. Februar, gegen 9.05 Uhr, an der Einmündung Schulstraße und Hinterlandstraße in Holzhausen ereignete.

Nach den eigenen Angaben musste ein zwölf Jahre alter Junge mit seinem Rad eine Vollbremsung machen und stürzte dabei über den Lenker, weil ein Auto falsch herum durch die Einbahnstraße fuhr. Der Junge erlitt leichtere Verletzungen an einem Knie und an einer Hand. Zudem entstand ein Schaden an seinem Fahrradhelm. Die Notwendigkeit einer Reparatur an seinem Mountainbike entscheidet sich nach Prüfung der Fachwerkstatt.

Der Junge kam aus Sicht des Autofahrers von rechts. Das "weiße Auto in der Größe eines Kombis" so der Junge, fuhr auf der Schulstraße entgegengesetzt durch die Einbahnstraße und beabsichtigte, nach links auf die Hinterlandstraße abzubiegen.

Weitere Hinweise zu dem Auto und dessen Fahrern konnte der Schüler nicht geben. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Telefon 0 64 61-9 29 50.