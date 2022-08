200 Kinder erhalten das DLV-Laufabreichen

Rotary-Präsident Henning Schöbener mit den stolzen Schülern der MPS Buchenau. Foto: Frank Ebermann

DAUTPHETAL - 15, 30 oder 60 Minuten ohne Pause laufen - das sind die Anforderungen, um das Laufabzeichen des Deutschen Leichtathletikverbandes zu erhalten. Die Schüler der Grundschulen in Buchenau und Friedensdorf haben sich vor Kurzem dieser Aufgabe gestellt. Je nach Zeit, die sie geschafft hatten, wurden sie vom Rotary Club Biedenkopf mit einem grünen, roten oder blauen Abzeichen sowie einer Urkunde ausgezeichnet.

Bei der Übergabe der Laufabzeichen dankte Rotary-Präsident Henning Schöbener den beteiligten Lehrern für ihr Engagement bei der Aktion und auch dafür, dass sie diese Laufabzeichenprüfungen als Termin fest im Schulkalender verankert haben.

Die Verleihung von Laufabzeichen an die Grundschulkinder wird vom Rotary Club Biedenkopf im Rahmen der bundesweiten rotarischen Initiative "gesunde kids" angeboten. Seit 16 Jahren beteiligen sich die Biedenkopfer Rotarier an dieser Initiative. "Gesünder ernähren + mehr Bewegen = besser lernen und leben" heißt dabei die Formel für alle Aktionen, die in der Vergangenheit an den Schulen erfolgt sind. Höhepunkt ist die jährliche Rotary Hinterland Tour. Auf dem 35 Kilometer langen Rundkurs waren in den vergangenen Jahren bis zu 1400 Kinder mit ihren Eltern, Verwandten und Freunden unterwegs, um einen Anteil an dem Preisgeld zu erradeln, der für Projekte zur Gesundheitsförderung an der besuchten Grundschule verwendet werden muss. Insgesamt unterstützt der Rotary Club Biedenkopf die Grundschulen im Zuge der "gesunde kids"-Initiative mit bis zu 15 000 Euro pro Jahr.