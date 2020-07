21-Jähriger bei Unfall auf B62 schwer verletzt

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTHPHETAL - Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Bundestraße 62 kurz vor der Carlshütte ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-Jähriger um 8.35 Uhr mit seinem Ford in Richtung Marburg unterwegs und kam in einer langen Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab. Danach prallte er mit dem Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Da aus dem Motorraum enormer Qualm aufstieg, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Bundesstraße war für Bergungs- und Rettungsarbeiten kurzfristig voll gesperrt. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.