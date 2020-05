65-Jähriger festgenommen: Mann in Dautphetal mit Auto angefahren

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL - Ein 65 Jahre alter Mann soll am Samstag gegen 20.55 Uhr in Dautphetal absichtlich einen 39-Jährigen mit seinem Auto angefahren haben. Das teilten Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizei Marburg-Biedenkopf am Montag mit. Der 39-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen und liegt im Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht. Das Amtsgericht Kirchhain erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen de 65-Jährigen.

Das Geschehen ereignete sich am Samstagabend in der Gladenbacher Straße. Die beiden Männer sollen sich laut Informationen von Staatsanwaltschaft und Polizei gekannt haben. Die Polizei nahm den zunächst geflüchteten Beschuldigten kurz nach der Tat in seiner Wohnung fest. Er wurde am Sonntag der zuständigen Richterin des Amtsgerichts Kirchhain vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu Ablauf und Hintergründen der Tat dauern an. Zur Rekonstruktion zogen die Ermittler einen Kfz-Sachverständigen hinzu und stellten das Fahrzeug des Beschuldigten sicher. Zeugen der Tat in der Gladenbacher Straße werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Marburg zu melden.