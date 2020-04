70 Liter Altöl am Parkplatz bei Hommertshausen abgeladen

Jetzt teilen:

Dautphetal-Hommertshausen (red). Auf dem Parkplatz zwischen Niedereisenhausen und Hommertshausen haben Unbekannte rund 70 Liter Altöl, verpackt in Plastikbehältern, abgeladen. Die Polizei sucht nun nach den Umweltsündern.

"Eine unsachgemäße Entsorgung von Altöl bedeutet Ermittlungen wegen des ,unerlaubten Umgangs mit Abfällen' gemäß Paragraf 36 des Strafgesetzbuchs," erklärt Polizeipressesprecher Martin Ahlich. "Das wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Das Abstellen von Altöl erfülle den umweltgefährdeten Tatbestand. Am Sonntag, 26. April, um 12.50 Uhr erhielt die Polizei Biedenkopf die Nachricht über eine illegale Altölentsorgung. Nach den ersten Bewertungen stellte ein bislang unbekannter Täter gut 70 Liter Altöl in handelsüblichen Plastikeimern und Plastikkanistern auf den Parkplatz an der Landstraße zwischen Hommertshausen und Niedereisenhausen ab.

Der Polizei liegen derzeit weder Hinweise zur genauen Abstellzeit noch zum Absteller vor.

Wer hat vor, Sonntag, 26. April, Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht, die mit der illegalen Altölentsorgung im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise an die Polizei Biedenkopf, Telefon 0 64 61-9 29 50.