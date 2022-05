Adam Reis singt seit 65 Jahren in Hommertshausen

Der MGV Hommertshausen ehrt Adam Reis, Helmut Breining, Ulrich Becker, Andreas Stallenberger, Walter Bamberger und Kurt Werner. Es gratuliert Vorstandsmitglied Rudi Reis. Foto: Uwe Becker

DAUTPHETAL-HOMMERTSHAUSEN - Der Männergesangverein (MGV) "Sangeslust" Hommertshausen hat im Dorfgemeinschaftshaus Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr gehalten.

Die 21 anwesenden Mitglieder freuten sich, wieder zusammenkommen zu können. Aus ihrer Mitte wurden Sänger für langjährige Treue geehrt.

Aus dem vergangenen Jahr nachzuholen waren die Ehrungen für Adam Reis, der vom Hessischen Sängerbund für 65 Jahre aktive Sängertätigkeit ausgezeichnet wurde. Kurt Werner wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft vom MGV geehrt. Zu Ehrenmitgliedern wurden Helmut Breining, Ulrich Becker und Manfred Donges ernannt.

In diesem Jahr stand die Auszeichnung für Andreas Stallenberger für 50 Jahre aktive Sängertätigkeit vom Deutschen Chorverband an. Außerdem wurde er für 40 Jahre Vorstandstätigkeit vom MGV geehrt. Adam Reis gehört seit zehn Jahren dem Vorstand an.

Bereits seit 50 Jahren Mitglied ist Walter Bamberger. Dieter Schick und Uwe Christ singen seit 20 Jahren im Hommertshäuser Chor. Neben den Chorproben wollen die Sänger auch ein gesellschaftliches Miteinander pflegen und planen in diesem Jahr eine Bratpartie.