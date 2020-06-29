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Montag, 29.06.2020 - 13:10
3 min

Am Samstag öffnet das Freibad in Dautphe

Ab Samstag kann im Freibad Dautphe wieder gebadet werden. Erstmals gibt es jetzt auch ein Kinderbecken.

Von Sascha Valentin
Ab Samstag darf im Freibad Dautphe wieder geschwommen werden - freilich unter den Bedingungen des Hygienekonzepts aufgrund von Corona. Foto: Sascha Valentin

Ab Samstag darf im Freibad Dautphe wieder geschwommen werden - freilich unter den Bedingungen des Hygienekonzepts aufgrund von Corona. Foto: Sascha Valentin

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Ab Samstag darf im Freibad Dautphe wieder geschwommen werden - freilich unter den Bedingungen des Hygienekonzepts aufgrund von Corona. Foto: Sascha Valentin

Ab Samstag darf im Freibad Dautphe wieder geschwommen werden - freilich unter den Bedingungen des Hygienekonzepts aufgrund von Corona. Foto: Sascha Valentin

Ein neues Kinderbecken garantiert das Badevergnügen für die kleinste Gäste. Foto: Sascha Valentin

Ein neues Kinderbecken garantiert das Badevergnügen für die kleinste Gäste. Foto: Sascha Valentin

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