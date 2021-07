Ausbildungsmessen der IHK in Dautphetal und Herborn

Will die Bandbreite der heimischen Wirtschaftsstärke zeigen: die Ausbildungs- und Studienmesse der IHK. Archivfoto: IHK Lahn-Dill

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/DAUTPHETAL - Die besten Ausbildungsberufe gibt es vor Ort: Im Herbst stellt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill sie auf zwei Ausbildungsmessen wieder in Präsenz vor.

Am 3. und 4. September können Schüler sowie andere Interessierte in der Hinterlandhalle in Dautphetal mit Unternehmen und Auszubildenden aus der Region in direkten Kontakt kommen und sich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

In Herborn öffnet die Sporthalle des Johanneum-Gymnasiums am 17. und 18. September die Tore, um Schulabgängern Wege in berufliche Karriere bei heimischen Firmen aufzuzeigen.

Auf beiden Messen wollen rund 100 Unternehmen die Bandbreite der heimischen Wirtschaftsstärke in Industrie und Handwerk, im Dienstleistungssektor, im öffentlichen Dienst, im sozialen und pflegerischen Bereich sowie bei Hochschulen und anderen Bildungsträgern präsentieren.

"Die heimische Wirtschaft ist trotz Corona stark und bietet hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten", sagt IHM-Präsident Eberhard Flammer. "Viele offene Stellen warten auf Bewerber. Wir können jedem, der eine Ausbildung sucht, ein Angebot machen, wir lassen keinen zurück", so Flammer. "Die Wirtschaft braucht Nachwuchskräfte, gerade jetzt."

Duale Ausbildung als ein "Beschleuniger für Aufstieg"

Wer eine Karriere mit einer dualen Ausbildung starte, habe die Chance, "den perfekten Grundstock für eine vielversprechende Zukunft" zu legen: "Die duale Ausbildung ist Beschleuniger für den beruflichen Aufstieg."

Für die IHK Lahn-Dill sind es die ersten Ausbildungsmessen in Präsenz seit der Corona-Krise. Im vergangenen Jahr hatte die Kammer das Messe-Konzept auf ein digitales Angebot umgestellt.