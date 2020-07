Auto soll einen Fußgänger auf Teerweg erfasst haben

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dautphetal (red). Bereits am Samstag, 4. Juli, um 21.20 Uhr erschien ein verletzter 23 Jahre alter Mann bei der Polizei in Biedenkopf. Nach seinen Angaben befand er sich gegen 19.05 Uhr zu Fuß auf dem Weg von der Dautphetalschule über den Teerweg zur Burgbergschule. Nach dem rechtsseitigen Passieren der Wendeschleife für Schulbusse sollte es links in die Straße "Am Eckeberg" Richtung Friedensdorf weitergehen. Beim notwendigen Queren des Weges erfasste den Mann nach seinen Angaben ein sich von hinten nähernder älterer Ford Fiesta. Er hatte zuvor noch das Motorgeräusch und ein Quietschen gehört. Der Fußgänger rollte über die Motorhaube und das Dach und landete in einem Gebüsch auf der Insel der Wendeschleife. Das verursachende Fahrzeug fuhr nach seinen Angaben einfach weiter in Richtung Hinterlandhalle.

Der Verletzte ging dann über den Radweg nach Hause. Laut Polizei ergaben sich nun im Verlauf der Ermittlungen widersprüchliche Informationen. Gesucht wird ein roter Ford Fiesta älteren Baujahres mit möglicherweise unfallbedingten Schäden. Unfallspuren wurden auf dem Weg keine gefunden. Zeugen melden sich bei der Polizei Biedenkopf, Telefon 0 64 61-9 29 50.