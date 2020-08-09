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Sonntag, 09.08.2020 - 16:00
3 min

Autor aus Holzhausen veröffentlicht zweites Buch

Lutz Hermann, Lehrer aus Dautphetal-Holzhausen, hat sein zweites Buch veröffentlicht: "Noch zwei Hemden, dann schreibe ich weiter" soll motivieren und Mut machen.

Markus Engelhardt: Redakteur Gladenbach
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
Lutz Hermann aus Holzhausen hat sein zweites Buch veröffentlicht. Anders als der Erstling "Wir nennen es träumen" beschäftigt sich "Noch zwei Hemden, dann schreibe ich weiter" mit dem Schreiben an sich. Foto: Markus Engelhardt

Lutz Hermann aus Holzhausen hat sein zweites Buch veröffentlicht. Anders als der Erstling "Wir nennen es träumen" beschäftigt sich "Noch zwei Hemden, dann schreibe ich weiter" mit dem Schreiben an sich. Foto: Markus Engelhardt

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Dautphetal Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Dautphetal
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