Basar für Kindersachen in Dautphe

DAUTPHETAL-DAUTPHE - (red). Günstige Kinderkleidung und -schuhe, Spielsachen, Bücher und vieles mehr gibt es aus zweiter Hand beim Kindersachen-Basar im Evangelischen Familienzentrum „Vier Wände“ in Dautphe zu kaufen: Der Basar findet am Freitag, 15. Juli, von 16 bis 18 Uhr auf dem Außengelände des Famlienzentrums (Marburger Straße 20) statt. Die Standplätze wurden mit Abstand zueinander vergeben, zudem gilt eine „Einbahnstraßen-Regelung“. Es gibt Snacks und Getränke. Für den Open-Air-Basar gibt es noch einige freie Plätze: Anmelden kann man sich per E-Mail an familienzentrum. dautphe@ekhn.de. Der Tisch darf maximal drei Meter breit sein und muss selbst mitgebracht werden. Ein Standplatz kostet acht Euro. Weitere Infos unter https://familienzentrum -vierwaen.de.