Betrug scheitert in Dautphetal

DAUTPHETAL - Ein versuchter Betrug in der Gemeinde Dautphetal scheiterte buchstäblich in letzter Sekunde, teilte Polizeisprecher Martin Ahlich am Dienstag mit. Das Opfer hatte bereits das Geld abgehoben, als gerade noch rechtzeitig Zweifel aufkamen und die Betrüger nur deshalb leer ausgingen. Diesmal wählten die Betrüger am Telefon die Masche "Falsche Polizeibeamte". Sie erzählten ab 9.30 Uhr von einem tragischen Verkehrsunfall der Enkelin und der Möglichkeit, die anstehende Haft durch das Hinterlegen von 25 000 Euro zu verhindern. Um dem Ganzen noch mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, schluchzte im Hintergrund eine Frau und sagte mit weinerlicher Stimme sinngemäß "Oma, du hast mir doch immer geholfen". Im weiteren Verlauf nahm das Opfer das Angebot der Anrufer an, sie zur Sparkasse zu fahren. Dort warnten gleich mehrere Mitarbeiter und machten auf einen möglichen Betrug aufmerksam. Der Seniorin kamen dann glücklicherweise doch noch rechtzeitig Zweifel, sodass es nicht zur Übergabe des tatsächlich abgeholten Geldes kam. Der Fahrer setzte die Dame auf ihr Verlangen hin wieder zu Hause ab, wo dann gegen 11.30 Uhr unmittelbar der nächste Anruf des angeblichen Polizeibeamten einging.