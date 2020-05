Bildungsstätte macht sich mit Pinsel und Spachtel bereit für den Neustart

Mitarbeiter der Freizeit- und Bildungsstätte (FBS) in Holzhausen renovieren das um diese Jahreszeit normalerweise gut ausgelastete Haus Foto: Christian Plaum

Dautphetal-Holzhausen (klk/eöa). Nicht nur Jugendherbergen und Hotels haben derzeit zu. Auch die Freizeit- und Bildungsstätte (FBS) des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach in Holzhausen am Hünstein ist derzeit geschlossen.

Wo sonst Konfirmandengruppen und Kirchenvorsteher aus ganz Deutschland zu Freizeiten oder Tagungen zusammenkommen, nutzen die Mitarbeiter die Zwangspause zu Arbeiten, die im laufenden Betrieb kaum erledigt werden können. "Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was alles mal gemacht werden muss", erzählt Hausleiter Florian "Flo" Burk über die Zeiten, in denen die normalen Arbeiten in der Küche und im hauswirtschaftlichen Bereich alle wegfallen. "Die Idee, die Gästezimmer zu tapezieren und zu streichen, kam von den Mitarbeiterinnen selbst", berichtet er: "So konnten wir aus der Not eine Tugend machen."

Normalerweise ist das 49-Betten-Haus mit 17 Schlaf- und vier Gruppenräumen, das sowohl für Selbstversorger als auch mit Vollverpflegung gebucht werden kann, um diese Jahreszeit bereits gut ausgelastet. Um die 500 Übernachtungen dürften geschätzt bis zum Ende der Osterferien schon weggebrochen sein, überlegt Flo Burk: "Zwei Seminare fürs Freiwillige Soziale Jahr, der Mitarbeiter-Grundkurs unserer Evangelischen Jugend und einige Konfi-Freizeiten sind ausgefallen." Außerdem fehlen schmerzlich die Tagesgäste in der Bilanz: Alleine zum traditionellen Ostertreffen der Dekanatsjugend wären das um die 150 Personen gewesen. Richtig Sorge bereitet Burk aber, dass die bevorstehende Sommersaison mit rund 3000 bereits gebuchten Übernachtungen wegfallen könnte: "Von Mitte Mai bis Mitte November sind wir praktisch ausgebucht", weiß er. Vor allem für Kinder- und Jungscharfreizeiten ist das gegenüber des Holzhäuser Waldschwimmbads und direkt am Wald gelegene Haus sehr beliebt.

Viele Kirchengemeinden sind Stammkunden und kommen schon seit Jahren in das seinerzeit zum Tagungshaus umgebaute frühere Waldhotel, dessen Leitung Burk 2016 als Nachfolger von Roland Hartmann übernommen hat. Von der regen Betriebsamkeit, die sonst in und ums Haus zu spüren ist, merkt man in diesen Tagen allerdings nichts: Sechs Mitarbeiter gehören einer Risikogruppe an; sie sind freigestellt oder bauen Überstunden ab, zählt der Hausleiter auf.

Vier weitere, die sich aufs Tapezieren verstehen, haben sich in den Fluren, Zimmern und auch im Garten des Hauses verteilt, um die Aufgaben, die im Seminarraum auf einer großen Tafel aufgeschrieben sind, nach und nach abzuarbeiten - vorschriftsgemäß ohne direkten Kontakt zueinander.

Momentan sind drei Gästezimmer und das Foyer in Arbeit, vier Zimmer, ein kleiner Tagungsraum und die Flure selbst sind so bereits fertig geworden. Und auch die Küche erstrahlt bereits in frischem Glanz - bereit für die Gästegruppen, die hoffentlich bald wieder in die FBS nach Holzhausen kommen dürfen.