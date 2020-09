BMW prallt bei Mornshausen gegen Leitplanken

Ohne Blessuren kam ein Autofahrer am Samstagmorgen, 26. September, auf der Bundesstraße 453 davon. Symbolfoto: dpa

Dautphetal-Mornshausen (red). Ohne Blessuren kam ein Autofahrer am Samstagmorgen, 26. September, auf der Bundesstraße 453 davon. Allerdings dürfte ihn der hohe Schaden an seinem Fahrzeug schmerzen. Der Mann fuhr um 8 Uhr mit seinem BMW von Mornshausen nach Daupthe und verlor in einer leichten Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW krachte in der Folge mehrfach gegen Leitplanken und kam letztendlich nach etwa 100 Metern zum Stehen. "Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 31 000 Euro", teilte die Polizei am Montag mit.