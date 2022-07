Böllerschüsse eröffnen Grenzgang in Buchenau

Totengedenken am Burgberg zum Auftakt des Buchenauer Grenzgangs. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-BUCHENAU - Mit drei Böllerschüssen vom Burgberg ist am Donnerstagabend um Punkt 18 Uhr der Grenzgang in Buchenau eröffnet worden - zwei Jahre nachdem er eigentlich hätte stattfinden sollen.

Direkt danach setzen sich mehrere Hundert Bürger, die sich auf dem Kirchplatz in der Dorfmitte versammelt hatten, in Richtung Friedhof in Bewegung, um dort der seit dem letzten Grenzgang vor neun Jahren verstorbenen Kameraden zu gedenken. Pfarrer Timo Garthe nahm den Grenzgang zum Anlass, auf die Grenzen des Lebens hinzuweisen. Sie kämen nirgends deutlicher zum Ausdruck als auf einem Friedhof - und so sei dies auch ein guter Ort, um den Grenzgang zu beginnen.

Nach der Andacht legten die beiden Wettläufer Lars Heerdegen und Niklas Reisch sowie Mohr Jens Wege am Kreuz einen Kranz für alle Verstorbenen nieder. Während der Gesangverein sang, wurden 130 weiße Tauben in den Himmel über Buchenau entlassen. Posaunenchor und Spielmannszug gestalteten ebenfalls musikalische Beiträge.

Am Freitag steht der erste Gang über die Grenze an. Dazu werden die Bürger um 5.30 Uhr mit Böllerschüssen dazu aufgerufen, sich am Rathaus zu versammeln, von wo es nach der Ansprache des Bürgerobersts um 7 Uhr ab auf die Grenze geht.