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Montag, 06.07.2020 - 15:30
2 min

Braunstein im Trinkwasser ärgert Buchenauer

Einige Anwohner im Dautphetaler Ortsteil Buchenau kritisieren, dass sich Mangan im Trinkwasser befindet. Die Gemeinde prüft, ob tatsächlich der Tiefbrunnen die Ursache dafür ist.

Markus Engelhardt: Redakteur Gladenbach
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
Verschmutzte Wasserproben, verstopfte Filter, verunreinigte Pumpen: Braunstein im Trinkwasser bereitet einigen Buchenauern Sorgen. Die Gemeinde nimmt sich des Problems an. Foto: Markus Engelhardt

Verschmutzte Wasserproben, verstopfte Filter, verunreinigte Pumpen: Braunstein im Trinkwasser bereitet einigen Buchenauern Sorgen. Die Gemeinde nimmt sich des Problems an. Foto: Markus Engelhardt

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