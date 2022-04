Buchenau: Manfred Roth wird ausgezeichnet

Manfred Roth (l.) feiert 60 Jahre als "erfolgreicher und vorbildlicher" Unternehmer. Dazu gratuliert ihm Eberhard Flammer, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill. Foto: Roth Industries

DAUTPHETAL-BUCHENAU (red). Manfred Roth feierte sein 60-jähriges Unternehmerjubiläum. Eberhard Flammer, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill, und IHK-Hauptgeschäftsführer Burghard Loewe gratulierten und überreichten in Buchenau eine Ehrenurkunde "für 60 Jahre erfolgreiche und vorbildliche Unternehmertätigkeit".

Während eines Treffens mit der Unternehmerfamilie und Matthias Donges, Geschäftsführer von Roth Industries, würdigte Flammer das Lebenswerk des Jubilars: "Manfred Roth hat den 1947 gegründeten Familienbetrieb aus kleinsten Anfängen zu einem Unternehmen mit Weltgeltung entwickelt. Er hat Arbeitsplätze geschaffen und Wohlstand für unsere Region gesichert."

Donges eröffnete die Zusammenkunft mit einem Rückblick über das Leben von Manfred Roth und hob dabei besonders dessen gesellschaftliches und wirtschaftliches Engagement für den Landkreis Marburg-Biedenkopf hervor. Roth sehe sich dieser Aufgabe, unter anderem auch als Ehrenpräsident der IHK, nach wie vor verpflichtet.

In 60 Jahren entwickelte Manfred Roth den handwerklichen Betrieb seines Vaters Heinrich Roth zum international tätigen Unternehmen. Unter dem Motto "Eine Marke - viele Stärken" ist das Familienunternehmen heute mit verschiedenen Firmen, 1400 Mitarbeitern sowie 28 Produktions- und Vertriebsunternehmen weltweit vertreten. Mit verschiedenen Sparten gehört Roth Industries zu den wichtigsten Unternehmen der Gebäude- und Industrietechnik.

Aus der Geschäftsführung von Roth Industries mit Hauptsitz in Dautphetal-Buchenau hat sich Manfred Roth Anfang 2019 zurückgezogen und die Verantwortung auf seine drei Kinder übertragen, die bereits seit vielen Jahren in der Geschäftsführung tätig sind.

Mit 21 Jahren trat Manfred Roth 1961 in den Betrieb seines Vaters Heinrich Roth ein, als dieser schwer erkrankte, und übernahm die unternehmerische Verantwortung.

Bereits mit 21 Jahren

Verantwortung getragen

Das erste Produktprogramm waren Kesselöfen mit handwerklichen Fertigungen in Silberg und Mornshausen. Bereits beim Einstieg in den väterlichen Betrieb war Manfred Roth überzeugt, dass zur dauerhaften Unternehmenssicherung die Monostruktur überwunden werden musste.

Als Manfred Roth in den Familienbetrieb eintrat, musste er sein Maschinenbaustudium an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen unterbrechen. So war die Fortführung des Betriebs gesichert. Er gab dennoch seinen Plan nicht auf, ein Studium aufzunehmen. Als es seinem Vater gesundheitlich besser ging, entschied er sich 1963, Volkswirtschaftslehre an der Philipps-Universität in Marburg zu studieren, und war damit in der Nähe seiner Firma, um seinen unternehmerischen Aufgaben nachzukommen. 1967 schloss er das Studium mit dem Examen als Diplom-Volkswirt ab.

Manfred Roth engagiert sich für die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt. Für sein vielfaches ehrenamtliches und gesellschaftliches Engagement erhielt er 2007 das vom Bundespräsidenten verliehene Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.

Roth unterstützt soziale Organisationen, kulturelle Projekte, das regionale Vereinsleben, Projekte im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung sowie Umweltschutz.