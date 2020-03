Buchenau verschiebt Grenzgang auf 2021

Dieses Jahr findet kein Grenzgang in Buchenau statt. Das Fest ist auf 2021 verschoben. Foto: Archiv

Dautphetal-Buchenau (crö). Dieses Jahr findet wegen des Coronavirus kein Grenzgang in Buchenau statt. Das historische Heimatfest soll nun am dritten Juli-Wochenende 2021 (15. bis 19. Juli) nachgeholt werden.

"Wir haben uns die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht. Aber in der jetzigen Situation wäre es unverantwortlich, im Juli mit mehreren 1000 Menschen zu wandern und zu feiern", erklärte Bürgeroberst Mark Noll am Sonntagabend.

Verbunden mit dem Erliegen des öffentlichen Lebens in ganz Deutschland und damit auch in Buchenau sei auch das Grenzgangleben ins Stocken geraten.

Alle Aktivitäten rund

um das Fest sind eingestellt

"Bereits lange geplante Veranstaltungen von Gesellschaften, die beiden Vorgrenzgänge, wichtige Sitzungen und vieles mehr rund um das Fest sind eingestellt oder abgesagt", heißt es in einer Mitteilung vom Sonntag. Auch der Wagenbau für den sonntäglichen Festzug ruht oder hat noch gar nicht begonnen. "Normalerweise wären an den Wochenenden und Abenden Hammer und Säge im Einsatz, um die Motivwagen in Scheunen und Hallen zu bauen. Doch es herrscht Ruhe. Wir können unser Fest nicht ordentlich vorbereiten, da selbst der Vorstand nur per Telefon oder Mail Kontakt hat", berichtete Mark Noll: "Mit unseren Vertragspartnern haben wir Gespräche geführt, auch die bereits verpflichteten Musikkapellen wurden und werden noch angesprochen."

Das alle sieben Jahre stattfindende jahrhundertealte Heimatfest soll nun im kommenden Jahr am dritten Juli-Wochenende stattfinden. "Wir haben dieses Wochenende gewählt, weil die Sommerferien in Hessen beginnen und die ebenfalls um ein Jahr verschobene Fußball-Europameisterschaft zu Ende ist", erläutert Mark Noll.

Abschließend stellt der Bürgeroberst fest: "Natürlich sind wir alle enttäuscht. Der Grenzgang ist das Ereignis in Buchenau. Aus Verantwortungsbewusstsein und Vorsicht musste der Vorstand jedoch jetzt so handeln. Wir feiern also im Juli 2021 unser fünftägiges Grenzgangfest."