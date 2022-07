Buchenauer Konfirmationsjahrgang 1972 feiert Jubiläum

Der Konfirmationsjahrgang 1972 aus Buchenau hat den 50. Jahrestag seiner Einsegnung gefeiert. Dazu trafen sich (Foto, v. l. ohne Pfarrer) Inge Scheu, Ilona Werner, Christiane Schneider, Bernd Nitschke, Hans-Jürgen Pfeiffer, Werner Debus, Ingeborg Will, Heidrun Klingelhöfer, Gabriele Brock, Christa Simshäuser, Adelheid Moog, Elke Veit, Petra Grüneberg und Jutta Weber mit Pfarrer Timo Garthe (hinten). Foto: Jutta Weber

Dautphetal-Buchenau (red). Der Konfirmationsjahrgang 1972 aus Buchenau hat den 50. Jahrestag seiner Einsegnung gefeiert. Dazu trafen sich Inge Scheu, Ilona Werner, Christiane Schneider, Bernd Nitschke, Hans-Jürgen Pfeiffer, Werner Debus, Ingeborg Will, Heidrun Klingelhöfer, Gabriele Brock, Christa Simshäuser, Adelheid Moog, Elke Veit, Petra Grüneberg und Jutta Weber. Sie verbrachten nach eigenen Angaben "einen herrlichen Tag bei hochsommerlichen Temperaturen". Der geistlichen Feier in der Buchenauer Kirche unter der Leitung von Pfarrer Timo Garthe schloss sich ein gemütliches Beisammensein mit regem Austausch im Restaurant Werner in Mornshausen an.