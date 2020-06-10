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Mittwoch, 10.06.2020 - 15:00
2 min

Bürger können online Fragen zum Windpark Herzhausen stellen

Die Bürger monierten die ausbleibende Beteiligung an den Plänen des Projektierers PNE für Windkraftanlagen bei Herzhausen. Mittlerweile können jedoch online Fragen gestellt werden.

Von Gianfranco Fain
Die Gemeinde Dautphetal möchte neben den Grundstücken auf dem Weißenberg keine weiteren Flächen für den Bau von Windkraftanlagen mehr zur Verfügung stellen. Auf Herzhausens Höhenzügen plant ein Projektierer dennoch weitere Anlagen. Archivfoto: Klaus P. Andrießen

Die Gemeinde Dautphetal möchte neben den Grundstücken auf dem Weißenberg keine weiteren Flächen für den Bau von Windkraftanlagen mehr zur Verfügung stellen. Auf Herzhausens Höhenzügen plant ein Projektierer dennoch weitere Anlagen. Archivfoto: Klaus P. Andrießen

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