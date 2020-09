Caterer ärgert sich über "gigantische Fehlinformationen"

Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) gelten in Hessen unter anderem folgende Regeln:

Zu den wichtigsten Grundregeln für die Gastronomen zählt der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen Gästen. Ausnahmen: Gruppen bis zehn Personen oder zwei Hausstände, also in einem Haushalt zusammenlebende Personen. Im Innen- und Außenbereich müssen die Gästedaten erfasst werden. Um Warteschlangen zu vermeiden, sollen die Wirte eine sinnvolle Wegeführung (Einbahnstraße) erarbeiten.

Mund-Nase-Schutz: Eine grundsätzliche Vorschrift, dass Gäste eine Maske tragen, gibt es nicht. Gastronomen dürfen aber darauf bestehen - besonders, wenn die Abstandsregel nicht oder nur schwer eingehalten werden kann. Damit sollen auch andere Gäste und Mitarbeiter geschützt werden. Kellner und Servicekräfte müssen eine Mund-Nase-Bedeckung oder Visiere tragen. Für Mitarbeiter der Küche gilt diese Pflicht schon seit Juli nicht mehr.

Theke: Gäste dürfen an der Theke sitzen - unter Einhaltung der Grundregeln. Das heißt: Gruppen bis zehn Personen oder zwei Hausstände müssen keinen Abstand halten, ansonsten gilt die 1,50-Meter-Regel.

Hausrecht: Der Dehoga empfiehlt den Wirten, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, wenn Gäste sich zum Beispiel weigern, ihre Adresse zu hinterlassen.

Trennwände: Wenn das Einhalten von 1,50 Meter Abstand nicht möglich ist, können die Wirte Trennwände einziehen.

Öffentliche Veranstaltungen: Es gelten die Abstandsregeln. Maximal 250 Teilnehmer sind ohne gesonderte Genehmigung möglich. Empfohlen wird, dass pro Person drei Quadratmeter Grundfläche zur Verfügung stehen - vorgeschrieben ist das aber nicht. Ein Hygienekonzept muss vorhanden sein. Bei Konzerten oder ähnlichen Aufführungen muss es einen namentlichen Sitzplan geben. Das gilt aber nicht für Tischgesellschaften, zum Beispiel bei Hochzeiten.

Private Zusammenkünfte: Sie unterliegen keinen besonderen Regeln. Voraussetzung: Es handelt sich um einen "überschaubaren Personenkreis"; in dem sich alle kennen. Eine Familienfeier in einer Gaststätte kann also wie gewohnt stattfinden. Es gibt keine Beschränkung der Personenzahl, die an einem Tisch sitzen darf. Die Hygieneregeln müssen aber beachtet werden.

Tanzen: Tanzveranstaltungen sind noch verboten, gegen einen Tanz des Brautpaars spricht aber nichts.

Buffets: Es gibt keine Einschränkungen mehr für das Anbieten von Buffets. Auch Salz- und Pfefferstreuer oder Dekoration dürfen wieder auf den Tischen stehen.

Hotels: Es gibt keine Beschränkungen zur Auslastung, ansonsten gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.