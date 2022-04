Corona stoppt Jugendtreffen am Ostermontag in Holzhausen

Die evangelische Jugend im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach hat ihr Ostertreffen in Holzhausen pandemiebedingt kurzfristig abgesagt. Foto: Dekanatsjugend

DAUTPHETAL-HOLZHAUSEN - Die Vorfreude auf das Ostertreffen der evangelischen Jugend im Dekanat-Biedenkopf endete am Samstagmorgen (16. April) abrupt: Nachdem einige Corona-Fälle im Vorbereitungsteam und im Umfeld der Dekanatsjugend bekannt wurden, entschied sich der Mitarbeiterkreis in einer Videokonferenz dazu, die für Ostermontag in Holzhausen geplante Traditionsveranstaltung abzusagen.

"Wir hatten uns sehr drauf gefreut, dass wir nach zwei Jahren wieder vor Ort gemeinsam feiern. Doch unter den Umständen ist ein solches Treffen derzeit nicht möglich", erklärte Dekanatsjugendreferent Florian Burk.

Das unterstrich auch Dekanatsjugendreferent Klaus Grübener: "Wir können und wollen unter diesen Umständen nicht junge Menschen der Gefahr aussetzen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Und da das Programm für eine Präsenz-Veranstaltung und Begegnungen ausgelegt ist, können wir auch so kurzfristig keinen Online-Ersatz anbieten."

Fest steht: Die geplanten Aktionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Einen Termin gibt es noch nicht, es sollen aber zeitnah dazu Planungen starten.

Weitere Informationen zu dem Jugendtreffen und Aktionen der Dekanatsjugend gibt es im Internet unter www.ejubig.de.