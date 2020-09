Das Grüne Heupferd ist ein mächtiger Hüpfer

Unser Leserfotograf Norbert Damm hat dieses Grüne Heupferd fotografiert. Foto: Norbert Damm

Wer die Bilder unseres Leserfotografen Norbert Damm kennt, weiß, dass diese Aufnahme eigentlich nur von ihm stammen kann. Der Friedensdorfer schafft es immer wieder, die ganz kleinen Tierchen, die draußen so unterwegs sind, ganz groß in Szene zu setzen. Obwohl so "ganz klein" ist dieser Hüpfer dann doch nicht. "Bei dem Insekt handelt es sich wohl um das Grüne Heupferd, das länger als 40 Millimeter wird", schreibt Norbert Damm zu dieser gelungenen Aufnahme. Haben auch Sie ein schönes Leserfoto, das Sie gerne in Ihrer Zeitung sehen möchten? Schicken Sie es uns, möglichst hoch aufgelöst und im .jpg-Dateiformat, an die folgende E-Mail-Adresse: leserfoto-hinterland@vrm.de. Foto: Norbert Damm